A carregar o vídeo ...

Para lá ter adiantado a vontade do River Plate em contar com Nicolás Otamendi para 2023, a TyC Sports chegou esta sexta-feira à fala com um dos irmãos do defesa do Benfica, para precisamente falar sobre essa possibilidade. Sem adiantar muitos pormenores, Gabriel assumiu apenas o desejo de ver o seu irmão com a camisola millonaria, até porque todos na família são 'hinchas' do clube.