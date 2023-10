A carregar o vídeo ...

Um dia depois da homenagem do Benfica no 'Mural dos Campeões' no Estádio da Luz, Óscar 'Tacuara' Cardozo recebeu Record para uma entrevista exclusiva. Uma conversa onde o paraguaio reforça o amor pelos encarnados, para ler na edição de sexta-feira do nosso jornal e ainda no Record Premium.