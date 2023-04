A carregar o vídeo ...

O Arsenal Sarandí sofreu esta madrugada a terceira derrota consecutiva, mas ninguém os pode acusar de não assinarem momentos de espectacularidade. Veja-se este golaço de Santiago Toloza, que na altura deu o 2-1 diante do Godoy. Pior de tudo foi o que se seguiu, com dois golos do adversário, que venceria por 3-2.