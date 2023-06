A carregar o vídeo ...

Marcos Asensio despediu-se esta segunda-feira do Real Madrid numa pequena cerimónia que teve lugar no Santiago Bernabéu e que contou com a presença de alguns companheiros de equipa e ainda do presidente Florentino Pérez. O internacional espanhol coloca assim um ponto final na sua passagem pelos merengues, onde conquistou 17 títulos oficiais. [Vídeo: Real Madrid]