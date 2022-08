A carregar o vídeo ...

Explosão de alegria ao minuto 42 do Benfica-Arouca (2-0) . Rafa entra na área do Arouca, pela esquerda do ataque das águias, cruza para o segundo poste onde Opoku não consegue tirar a bola dali. Gonçalo Ramos atira depois ao poste e a bola sobra para Rafa que só tem de encostar.