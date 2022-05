A chegada de Jorge Jesus à Turquia: conheceu elementos do Fenerbahçe e até houve referência a... basquetebol

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus já está na Turquia. O avião que transportou o português até Istambul aterrou num dos aeroportos da cidade, o Istanbul Sabiha Gokcen, já perto das duas da manhã. Logo ali conheceu alguns elementos do novo clube, com uma referência a basquetebol (minuto 0:50). Dali o técnico luso seguirá para um outro ponto da cidade num helicóptero fretado pelo Fenerbahçe, o seu próximo clube, pelo qual irá assinar por uma temporada com um salário de 7 milhões de euros/época.