Assim foi a forte discussão entre Cristiano Ronaldo e Cuadrado no intervalo do Juventus-FC Porto

O documentário sobre a temporada 2020/21 da Juventus, intitulado 'All or Nothing', estreou esta madrugada e um dos momentos que promete dar que falar envolve uma intensa discussão entre Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado... por causa do FC Porto. Tudo sucedeu ao intervalo do duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, quando CR7 chegou ao balneário furioso e disparou em todas as direções.