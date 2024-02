O Estádio da Luz preparou uma sentida homenagem a Miklós Fehér, antigo jogador húngaro do Benfica que faleceu há 20 anos no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, durante um V. Guimarães-Benfica. Foram muitos os aplausos, seguidos de uma tarja dedicada ao ex-futebolista, que não deixaram a família Fehér, hoje presente no Estádio da Luz, indiferente. [Vídeo: VSports]