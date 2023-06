A carregar o vídeo ...

Otamendi saiu, esta quinta-feira, lesionado do particular entre Argentina e Austrália (2-0) depois de um choque com Enzo Fernández. O central do Benfica foi 'arrastado' por um jogador australiano - que depois lhe caiu em cima do joelho - e acabou por embater no antigo médio das águias, deixando os dois com muitas queixas. (: Twitter)