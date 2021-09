Assim foi o diálogo (em bom português) entre Ronaldo e a steward atingida no Young Boys-United

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi novamente protagonista pelo Manchester United. Durante os exercícios de aquecimento para a partida frente ao Young Boys, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o craque português acabou por atingir com uma bola uma das stewards que se encontrava perto de uma das balizas do recinto do emblema suíço.



Após saltar a barreira de segurança, o avançado tentou perceber como é que a steward se encontrava e eis que o diálogo foi feito em bom português, com o internacional luso a traduzir tudo o que a segurança dizia no chão à equipa médica. [Vídeo: TikTok / xalobaba91]