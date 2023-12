A carregar o vídeo ...

Colegas de equipa no Real Madrid durante várias temporadas, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema reencontraram-se hoje pela primeira vez desde os tempos no Santiago Bernabéu. O momento aconteceu antes do Al Ittihad-Al Nassr , no túnel de acesso ao relvado. De referir que o português é o melhor marcador da história dos merengues, com 450 golos, logo à frente do francês, o segundo da lista com 354.