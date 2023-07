A carregar o vídeo ...

O Sporting está interessado em Alessandro Zanoli , lateral direito do Nápoles que na temporada passada atuou na Sampdoria por empréstimo. O nosso jornal sabe que já existiram mesmo contactos entre os dois clubes, estando por isso aberta uma via negocial. Veja aqui alguns dos melhores momentos do jovem italiano de 22 anos. (: YouTube)