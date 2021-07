A carregar o vídeo ...

A Inglaterra perdeu a final do Euro'2020 e, apesar da dureza do momento para as hostes britânicas, Jack Grealish teve uma atitude que está a ser bastante elogiada nas redes sociais. Após a partida, já com Wembley praticamente vazio, o médio foi até à bancada e entregou as chuteiras que usou na final a um jovem adepto e ainda posou para a fotografia. [Vídeo: Twitter]