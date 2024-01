Três minutos depois de Arthur Cabral ter restabelecido a igualdade com um pontapé de bicicleta, Rafa completou a reviravolta com um remate de primeira após um passe do avançado brasileiro. Diga-se que o golo surgiu após um mau alívio da defesa do Estrela da Amadora, permitindo assim ao Benfica ir em vantagem () para o intervalo.