Assobiado pelos adeptos, Messi foi o primeiro a recolher ao balneários e nem agradeceu apoio

O ambiente entre Leo Messi e os adeptos do Paris SG parece estar pior do que nunca. Este domingo, antes do jogo com o Rennes, o argentino foi assobiado por alguns fãs no momento do anúncio dos jogadores (basta comparar com a forma como Mbappé foi tratado) e, depois do apito final, acabou por recolher ao balneário sozinho, sem agradecer aos fãs.