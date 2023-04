Assobios dos adeptos do Fenerbahçe deixam Jorge Jesus irritado

A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe empatou () esta segunda-feira em casa com o Istanbulspor e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do líder Galatasaray. No final, no momento em que a equipa aplaudia os adeptos pelo apoio demonstrado, Jorge Jesus e o restante plantel ouviram assobios, algo que deixou o treinador português irritado. Arda Güler, jovem prodígio da equipa que hoje brindou os adeptos com um 'bis' foi quem se encarregou de encaminhar JJ para o túnel.