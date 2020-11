Assustador acidente entre colegas de equipa nos treinos de Moto3

A carregar o vídeo ...

Colegas de equipa na Estrella Galicia 0,0, o espanhol Sergio Garcia e o japonês Ryusei Yamanaka protagonizaram um acidente assustador a alta velocidade na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Europa em Moto3. Tudo sucedeu no final da reta da meta, quando o nipónico falhou a travagem e acabou por chocar com a traseira do seu colega. E se Garcia conseguiu segurar a sua moto apesar do impacto, Yamanaka levantou voo e acabou por acertar em cheio com o capacete no asfalto. Inicialmente temeu-se o pior, já que o japonês ficou bastante queixoso, mas depois acabaria por conseguir sair do local do acidente aparentemente sem problemas de maior. Ficou o susto!