Assustador acidente no Japão: dois carros levantaram voo

Viveram-se momentos assustadores este domingo na corrida de Super Formula no circuito de Motegi, quando pouco depois do recomeço um acidente violento envolveu três pilotos. Tudo aconteceu quando Liam Lawson perdeu o controlo do seu carro e foi para o interior, onde surgiram Tadasuke Makino, Nobuharu Matsushita e Yuhi Sekiguchi. Dois deles viram mesmo os seus carros levantarem voo, sendo que Makino foi aquele que acabou mais afetado pelo acidente, já que foi mesmo forçado a ser assistido e levado de helicóptero para o hospital. Ainda assim, as informações vindas do Japão dão conta de que o piloto nipónico não sofreu lesões de maior e terá alta na segunda-feira.