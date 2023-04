Assustador: jogo suspenso no Panamá devido a forte sismo

A carregar o vídeo ...

Viveram-se momento de incerteza e pânico na noite desta terça-feira em Ciudad de David, no Panamá, quando à passagem da hora de jogo no Atlético Chiriquí-Universitario a terra tremeu com forte intensidade. O jogo foi de imediato parado e a forma como a imagem treme mostra bem a força do abalo (de 6.4 na escala de Richter). O encontro viria a ser retomado algum tempo depois, mas ninguém se vai esquecer deste valente susto...