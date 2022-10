Assustador: repórter de imagem baleado por polícia no meio do caos no Gimnasia-Boca Juniors

A carregar o vídeo ...

Para lá das imagens captadas no interior do estádio Juan Carmelo Zerillo em La Plata - à margem do Gimnasia-Boca Juniors -, houve ainda cenas bastante violentas fora do mesmo. Um operador de câmara da TyC Sports foi mesmo baleado por um elemento das forças de intervenção e captou o momento em direto. As imagens impressionam, tal como o seu relato. O polícia que desferiu o tiro (com balas de borracha), refira-se, já foi afastado.