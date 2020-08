Assustador: vídeo amador mostra violência da queda no final da 1.ª etapa da Volta à Polónia

A carregar o vídeo ...

A primeira etapa da Volta à Polónia, esta quarta-feira, fica marcada por este acidente, uma impressionante queda em cima da linha da meta. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) ao sprint com Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) perdeu o equilíbrio e foi incapaz de evitar o choque contra as barreiras. Se as imagens da transmissão são assustadoras , este vídeo amador partilhado nas redes sociais ainda é mais incrível.