Ataque ao autocarro do Fortaleza faz seis feridos: imprensa brasileira fala em "tentativa de homicídio"

A carregar o vídeo ...

Cenas lamentáveis marcaram o final do jogo entre o Sport Recife e o Fortaleza, a contar para a 4.ª jornada da Copa do Nordeste e que terminou com um empate a um golo (1-1). No momento em que a formação de Fortaleza se preparava para dar início à viagem de regresso, o autocarro da equipa foi fortemente apedrejado por um grupo de adeptos do Sport Recife. Em vários vídeos publicados nas redes sociais do clube e dos jogadores, é possível ver vários atletas ensanguentados e feridos, nos quais se ouvem ainda relatos das vítimas. Os dados no autocarro da equipa são igualmente visíveis nas imagens. A imprensa brasileira não ficou indiferente ao sucedido, catalogando estes ataques como uma "tentativa de homicídio" e um "ato de guerra". [Vídeos: Fortaleza e redes sociais dos jogadores]