Até Cristiano Ronaldo ficaria de boca aberta: salto vertical impressionante de jovem americano

Rondale Moore é visto como uma das promessas a ter em conta nos próximos anos no futebol americano e, mesmo que não se confirme o seu potencial, uma coisa é certa: este jovem de 20 anos é uma verdadeira besta do ponto de vista físico. Depois de ter feito furor quando aos 18 anos conseguiu agachar com 272 quilos (!), Moore foi esta terça-feira destaque ao conseguir um impressionante salto vertical até aos 2,72 metros. Isto para uma pessoa com... 1,70, sem qualquer balanço!