Até Dana White ficou impressionado: será este o melhor KO da história do UFC?

O norte-americano Joaquin Buckley assinou esta madrugada aquele que já é visto por muitos como um dos melhores KO da história do UFC, gaças a um pontapé à meia volta sensacional no combate com Impa Kasanganay. O momento foi de tal forma incrível que até Dana White se juntou à discussão, questionando nas redes sociais precisamente se este é ou não a melhor finalização de sempre do campeonato que lidera.