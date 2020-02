O vídeo de Ronaldo que levou Evra a 'ameaçar' ligar para o 112

A carregar o vídeo ...

Trabalhador incansável e pai dedicado, Cristiano Ronaldo aproveita ao máximo todos os momentos, como se vê neste vídeo 'delicioso' com os filhos publicado pelo craque. Uma publicação que foi alvo de comentários de muitos antigos colegas do português, com o caso de Patrice Evra, que bem ao seu jeito deixou uma resposta hilariante. "Vamos lá... Já chega, mano! Vou ligar para o 112!", escreveu o francês.