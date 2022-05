Até Rafael Leão levou as mãos à cabeça: Theo Hernández marcou à Atalanta depois de 'sprint' de 95 metros

Rafael Leão voltou a ser um dos grandes destaques na vitória deste domingo do Milan frente à Atalanta (2-0) , que colocou os rossoneri cada vez mais perto do título italiano. Quem também brilhou foi Theo Hernández: o francês apontou o segundo golo dos comandados de Stefano Pioli, num 'sprint' impressionante com bola - em que percorreu cerca de 95 metros - antes de finalizar de forma irrepreensível. (: VSports)