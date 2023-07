Atiraram-lhe o telemóvel e ele... tirou uma selfie

A carregar o vídeo ...

Este sábado disputou-se o sempre tenso dérbi de Bucareste entre o FCSB e o Dínamo Bucareste, com as sempre habituais picardias entre os dois lados. Um dos momentos mais curiosos aconteceu quando um adepto dos visitantes decidiu lançar um telemóvel na direção de Florinel Coman. O craque, que marcou o primeiro golo do jogo, aproveitou e decidiu dar uma recordação ao dono do objeto: tirou uma selfie.