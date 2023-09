A carregar o vídeo ...

O Al Nassr tinha acabado de marcar e celebrava o golo diante do Al Ahli, quando das bancadas, na direção dos jogadores, os adeptos lançaram alguns objetos. No meio deles estava um chinelo, que chamou à atenção de Otávio. O luso brasileiro pegou nele, questionou as bancadas e, em ato contínuo... decidiu calçá-lo!