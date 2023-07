A carregar o vídeo ...

Numa altura em que o futuro de João Félix no Atlético Madrid continua tremido , o internacional português prossegue os treinos com a equipa principal e, na sessão de trabalho desta quarta-feira, finalizou uma jogada coletiva com De Paul e Lemar, momento que até foi partilhado pelos colchoneros nas redes sociais. (: Instagram/Atlético Madrid)