Australiana Laura Enever bate recorde mundial na remada em onda de 13,30 metros

A World Surf League anunciou, esta quarta-feira, um novo recorde mundial do Guinness para a maior onda já surfada na remada - a braços e sem a ajuda de moto de água. O feito pertence à australiana Laura Enever, de 31 anos, que surfou uma onda medida em 43,6 pés, o equivalente a 13,30 metros. Tudo aconteceu a 22 de janeiro deste ano, num Outer Reef - onda afastada da costa - no North Shore da ilha de Oahu, no Havai. A antiga competidora do World Tour e ex-campeã mundial júnior viu o novo recorde mundial ser, agora, homologado, mostrando-se radiante com o feito. "Sabia que era a onda da minha vida e que era enorme. Percebi logo que era a maior onda já surfada (na remada)", frisou a nova detentora do recorde, que superou um registo que pertencia à brasileira Andrea Moller em 2016. (Vídeo WSL/YouTuber)