O autocarro do Benfica foi obrigado a interromper a marcha à saída do Estádio Cidade de Barcelos. Os adeptos dos encarnados fizeram valer o seu apoio à equipa de Roger Schmidt, com muita pirotecnia à mistura, pedindo o 38º título nacional ao grupo encarnado, após o triunfo no campo do Gil Vicente (0-2).