Autocarro do Benfica recebido no Dragão com coro de vaias e insultos

O autocarro do Benfica foi recebido esta sexta-feira no Estádio do Dragão com um coro de vaias e insultos dos adeptos azuis e brancos que estavam nas imediações do recinto onde se vai jogar a 10ª jornada da Liga Bwin. A polícia montou um perímetro de segurança e só permitiu a presença de pessoas a cerca de 100 metros da entrada para a garagem do estádio dos dragões. [Vídeo: Record]