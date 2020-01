Autocarro do FC Porto 'apertado' por adeptos em fúria à chegada ao Dragão

A carregar o vídeo ...

À chegada ao Estádio do Dragão, o autocarro do FC Porto foi 'apertado' por cerca de 40 adeptos descontentes com a derrota ( 1-0 ) da equipa na final da Allianz Cup, diante do Sp. Braga. Houve muitos insultos à equipa e alguns dos simpatizantes portistas chegaram mesmo a bater no veículo, obrigando à intervenção da polícia que já estava presente no local.