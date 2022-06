Autocarro do Fluminense apedrejado por adeptos do Botafogo: polícia obrigada a intervir com gás pimenta

A carregar o vídeo ...

Momentos de grande tensão antes do clássico entre Botafogo, de Luís Castro, e o Fluminense para a 14.ª jornada do Brasileirão, com o autocarro do 'tricolor' a ser apedrejado por adeptos do 'fogão' na chegada ao estádio Olímpico Nilton Santos. A polícia foi obrigada a intervir com gás pimenta para dispersar o grupo de adeptos.



Entretanto, o Flu já reagiu nas redes sociais: "O Fluminense lamenta e repudia a violência sofrida na chegada ao Estádio Nilton Santos, onde o autocarro da equipa foi apedrejado por adeptos do Botafogo. É inaceitável que atos como estes continuem a acontecer", pode ler-se.