Autocarro do Grémio atacado à pedrada e três jogadores ficam feridos: clube divulga imagens do que aconteceu

A Federação Gaúcha de Futebol acabou por adiar o clássico Gre-Nal

depois do autocarro do Grémio ter sido atacado à pedrada à chegada ao estádio. Três jogadores do clube tricolor ficaram feridos e dois suspeitos foram entretanto detidos. O Grémio divulgou imagens do que aconteceu. (Vídeo Grémio)