O autocarro do Sporting já se encontra no Estádio José Alvalade, onde este domingo irá defrontar o Sp. Braga,, em jogo da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic. À espera do autocarro onde seguia a comitiva leonina estavam centenas de adeptos do Sporting, que demonstraram o seu apoio à equipa ainda antes da partida.