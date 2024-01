A carregar o vídeo ...

Pity Martínez, avançado argentino que coincidiu com Cristiano Ronaldo no Al Nassr, antes de rumar ao River Plate, em agosto do ano passado, teceu rasgados elogios ao craque português numa entrevista televisiva. "Não é nada do que se diz, é muito humilde", assegurou o jogador. (Vídeo SportCenter/Twitter)