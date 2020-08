A carregar o vídeo ...

Emanuel foi contratado pelo River Atético Clube, formação sediada na cidade de Teresina, no estado do Piauí, e durante a sua apresentação não conseguiu descrever as suas qualidades. O jogador atrapalhou-se e o próprio clube partilhou o vídeo do momento, que tem feito sucesso nas redes sociais. (Vídeo Instagram)