Avançado brasileiro 'saca' de arma falsa após ser recebido com túnel de calduços

O avançado brasileiro Aloísio, do América Mineiro, protagonizou um momento num dos últimos treinos da equipa que está a dar que falar nas redes sociais. O jogador, que também tem nacionalidade chinesa (e que até é internacional por esse país), celebrou o seu 35.º aniversário na segunda-feira e, como é natural, foi recebido na sessão de trabalho com um túnel de calduços. Ora, tudo parecia normal até ao momento em que Aloísio saiu do túnel e resolveu... ameaçar os companheiros com uma pistola falsa. (Vídeo: Instagram/Aloísio)