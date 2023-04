A carregar o vídeo ...

Em jogo da 19.ª jornada do campeonato do Qatar, o líder Al Arabi bateu o Al Ahli por 4-3, mas um dos destaques da partida foi mesmo Yazan Al-Naimat, avançado da equipa visitante. Marcou os dois primeiros golos do jogo, sendo que o tento inaugural foi numa jogada à Maradona. Ok, a defesa do Al Arabi também não pressionou muito, mas mesmo assim...