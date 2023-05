A carregar o vídeo ...

Amahl Pellegrino foi protagonista de um grande momento de futebol, num lance que fixou o triunfo do Bodo/Glimt frente ao Odd por 2-0, em jogo do campeonato norueguês. Aquilo que parecia ser um remate que não ia levar perigo à baliza adversária tornou-se num grande golo, que certamente figurará entre os melhores da época. [Vídeo: Twitter Non Sense Football]