Avançado esconde-se dentro da baliza no Tajiquistão e surpreende guarda-redes para marcar

Gonzalo Ritacco faturou após um lance que parecia inofensivo. O avançado argentino do Istiklol deixou-se ficar dentro da baliza após um lance de ataque. O guarda-redes do Istaravshan agarrou a bola e pensou não haver ninguém nas imediações, atirando o esférico para o relvado e tentando vislumbrar qual o companheiro em melhor posição. Não contava era com Ritacco, que apareceu nas costas, para marcar o 1-1 final, no encontro da 16ª jornada do campeonato do Tajiquistão.