Avelino Dias da Silva apresentou ontem a sua candidatura à presidência do Gil Vicente. O evento realizou-se no teatro Gil Vicente, em Barcelos, e foi apadrinhado por Francisco Dias da Silva, presidente do conjunto gilista que é irmão de Avelino Dias da Silva, bem como o mandatário da sua lista em função da política de continuidade que o atual responsável máximo barcelense espera ver implementada.