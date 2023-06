'Bacalhau' do marcador ou 'frango' do guarda-redes? Golo na Bielorrússia divide opiniões

A carregar o vídeo ...

Da 1.ª divisão da Bielorrússia chega-nos um dos golos mais estranhos deste domingo futebolístico. Matvey Dukso, extremo de 20 anos do Smorgon, fechou as contas no triunfo (3-1) da sua equipa na receção ao Dínamo de Minsk com um golo... do meio campo! Porém, nas redes sociais, a opinião dos internautas divide-se: uns argumentam que o remate não foi intencional; outros que o guarda-redes poderia ter feito mais. [Twitter]