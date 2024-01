A carregar o vídeo ...

O Slavia Praga encontra-se em Portugal, mais precisamente no Algarve, e Alexander Bah e David Jurásek não perderam a oportunidade para matar saudades. Os laterais do Benfica chegaram à Luz provenientes do emblema checo, precisamente. Num vídeo partilhado pelo Slavia, os dois jogadores surgem sorridentes com alguns dos antigos companheiros.