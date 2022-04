A carregar o vídeo ...

Uma baleia com cerca de 10 metros, em situação "moribunda", está a mobilizar meios da Autoridade Marítima na praia da Fonte da Telha, concelho de Almada. O animal está no mar, a cerca de 100 metros do areal, "vivo mas não reativo", explicou ao CM o comandante Diogo Vieira Branco, capitão do Porto de Lisboa.