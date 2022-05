Balotelli deixou o adversário 'tonto' com tanta simulação e depois ainda marcou... de 'letra'

A carregar o vídeo ...

Balotelli despediu-se da temporada 2021/22 com cinco golos na goleada por 7-0 do Adana Demirspor frente ao Goztepe na última jornada do campeonato turco. Um deles (este mesmo) é uma verdadeira obra de arte. Primeiro, o internacional italiano estonteou o adversário com oito simulações de direção e depois marcou... de letra. [Vídeo: beIN Sports]