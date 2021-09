Balotelli marcou golaço, 'picou-se' com o treinador adversário e no final... foi o caos

A carregar o vídeo ...

Mario Balotelli a ser... Mario Balotelli. Esta terça-feira, bem ao seu jeito, o avançado italiano voltou a estar no melhor e no pior no espaço de poucos segundos.



Diante do Besiktas, foi lançado em campo pelo Adana Demirspor aos 67 minutos, numa altura em que o marcador apontava uma desvantagem de 3-1 e, aos 79', marcou um golaço que acabaria por ser determinante para o 3-3 final. Ora, na hora de celebrar, o italiano não esqueceu os comentários do treinador Sergen Yalçin numa entrevista no ano passado ("esse rapaz não tem cérebro", disse o técnico) e voltou-se para o banco adversário com um gesto que... diz tudo.



Não bastasse isso, após o apito final, num momento de tensão pelo golo do empate a três que fora marcado aos 90'+7 por Assombalonga, Balotelli voltou a dizer alguma coisa para o banco adversário e... gerou-se o caos. O italiano ainda escapou sem problemas, mas a confusão estava instalada.