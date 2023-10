Balotelli podia ter bisado mas perdeu no 'pedra, papel e tesoura' e teve de dar penálti a colega

A carregar o vídeo ...

Mario Balotelli está a viver uma aventura, até agora, bastante positiva no futebol turco. Leva três golos em três jogos pelo Adana Demirspor e este sábado até podia ter chegado ao quarto, não tivesse perdido a possibilidade de marcar um penálti nos instantes finais do jogo com o Konyaspor. Dizemos "perdido" porque, de forma insólita, o italiano decidiu com M'Baye Niang quem batia o castigo máxima no tradicional... 'pedra, papel e tesoura'. E perdeu!