A carregar o vídeo ...

Duas centenas de adeptos do Barcelona reuniram-se esta tarde junto a Camp Nou para um ato de protesto no qual visaram diretamente o atual presidente Joan Laporta. "O Barça somos nós", "Barça sim, Laporta não" ou ainda "Laporta demissão", foram algumas das frase ouvidas antes do duelo com o Cádiz.